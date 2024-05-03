Головне управління розвідки Міністерства оборони (ГУР) Росії вчинило широкомасштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та мобільних операторів у Татарстані.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

“Внаслідок DDоS-атаки вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі, мобільного оператора МТС, найбільшого оператора зв’язку ПАО Таттелеком та регіонального Уфанет”, — йдеться в матеріалі Суспільного.

Враховуючи, що у Татарстані розташовані близько 30 виробництв, включаючи заводи оборонно-промислового комплексу, ці атаки мали потенційно серйозні наслідки для регіонального господарства.

Раніше, вранці 2 квітня, дрони здійснили напади на два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ, що в Татарстані. У Єлабузі розташована особлива економічна зона “Алабуга”, де виробляють ударні іранські безпілотники типу “Shahed”. У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.