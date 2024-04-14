Це питання буде винесено на голосування на новому тижні. Очікується, що воно пройде з переважною більшістю голосів.

Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер, повідомляє NBC News.

“Росія починає завойовувати позиції. Україна починає втрачати здатність захищати себе. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня (в США календарний тиждень починається з неділі, — “Межа”) ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників”, — сказав конгресмен.

Також він зазначив, що всі в Сполучених Штатах “дуже близькі до розуміння”, що ситуація в Україні перебуває в критичній точці.

Водночас Тернер не уточнив, яку саме версію законопроєкту буде розглядати Палата представників: ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо альтернативну ініціативу республіканців.

До слова, колишній командувач НАТО Джеймс Ставрідіс закликав адміністрацію Байдена та законодавців не відмовляти Україні в допомозі у війні з Росією. Він впевнений, що метою російського президента Володимира Путіна є захоплення всієї України й він “не зупиниться”, поки буде можливість це зробити.