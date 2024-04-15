Про це Майк Джонсон сказав в ефірі телеканалу Fox News.
“Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету збираються прямо зараз”, – зазначив республіканець, не розкриваючи деталей.
Джонсон намагається об’єднати республіканську більшість у Палаті представників і уникнути загрози відставки з посади спікера. Кілька місяців тому, в жовтні 2023 року, така відставка фактично поклала край політичній карʼєрі його попередника Кевіна Маккарті.
Спікер Палати представників висловився, що США розглядають варіанти й всі додаткові питання.
Відповідаючи на запитання ведучої про допомогу Україні, він зауважив: “Ми надішлемо наш пакет – ми складемо щось разом і надішлемо його до Сенату”.
Джонсон не уточнив, чи буде пакет об’єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.
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