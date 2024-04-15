Спікер Палати представників заявив, що цього тижня поставить на голосування питання допомоги Ізраїлю, але не став уточнювати, чи закон також включатиме допомогу Україні та іншим союзникам США.

Про це Майк Джонсон сказав в ефірі телеканалу Fox News.

“Цього тижня ми спробуємо ще раз, і деталі цього пакету збираються прямо зараз”, – зазначив республіканець, не розкриваючи деталей.

Джонсон намагається об’єднати республіканську більшість у Палаті представників і уникнути загрози відставки з посади спікера. Кілька місяців тому, в жовтні 2023 року, така відставка фактично поклала край політичній карʼєрі його попередника Кевіна Маккарті.

Спікер Палати представників висловився, що США розглядають варіанти й всі додаткові питання.

Відповідаючи на запитання ведучої про допомогу Україні, він зауважив: “Ми надішлемо наш пакет – ми складемо щось разом і надішлемо його до Сенату”.

Джонсон не уточнив, чи буде пакет об’єднаний з допомогою Ізраїлю, і чи буде проголосований на цьому тижні.