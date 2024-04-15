Про це повідомляє канал ABC з посиланням на заяву лідера більшості у Сенаті демократа Чака Шумера.
На пресконференції у Нью-Йорку Шумер зазначив, що сподівається, що цього тижня можна щось зробити, щоб допомогти обом країнам.
Шумер висловився, що найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти в палаті представників схвалену сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам.
Раніше в неділю Байден поспілкувався з лідером більшості в сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в сенаті Мітчем МакКоннеллом.
Лідер більшості в палаті представників Стів Скаліз у суботу заявляв, що цього тижня палата представників змінить свій законодавчий графік, щоб “розглянути законодавчі акти, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягують Іран та його терористичних ставлеників до відповідальності”, але поки що не зрозуміло, яким буде цей законопроєкт і наскільки він може відхилятися від ухваленого в сенаті в лютому.
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