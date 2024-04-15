Під час телефонної розмови між президентом Джо Байденом і лідерами конгресу в неділю був консенсус щодо того, що необхідно діяти швидко, щоб надіслати допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Про це повідомляє канал ABC з посиланням на заяву лідера більшості у Сенаті демократа Чака Шумера.

На пресконференції у Нью-Йорку Шумер зазначив, що сподівається, що цього тижня можна щось зробити, щоб допомогти обом країнам.

Шумер висловився, що найкращий спосіб надіслати допомогу Ізраїлю та Україні – це розглянути та прийняти в палаті представників схвалену сенатом додаткову програму національної безпеки, яка включає допомогу обом країнам.

Раніше в неділю Байден поспілкувався з лідером більшості в сенаті Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в сенаті Мітчем МакКоннеллом.

Лідер більшості в палаті представників Стів Скаліз у суботу заявляв, що цього тижня палата представників змінить свій законодавчий графік, щоб “розглянути законодавчі акти, які підтримують нашого союзника Ізраїль і притягують Іран та його терористичних ставлеників до відповідальності”, але поки що не зрозуміло, яким буде цей законопроєкт і наскільки він може відхилятися від ухваленого в сенаті в лютому.