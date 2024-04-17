Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 червня 2024 року колишньому президенту АТ "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву та його спільнику, яких звинувачують у колабораціонізмі, пособництві Росії та сприянні терористичній організації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора суд продовжив запобіжний захід експрезиденту АТ “Мотор Січ” та його спільнику. Вони перебуватимуть під вартою без права на заставу до 10 червня”, – йдеться у повідомленні.

Богуслаєв і його спільник обвинувачуються у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, наданні сприяння терористичній організації (ч. 4 ст. 111-1, ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Експрезиденту “Мотор-Січі також інкриміноване перешкоджання діяльності військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

23 жовтня 2022 року СБУ затримали Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності “Мотор Січі” за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві РФ.

Затримання відбулося в межах кримінального провадження про незаконне постачання з боку “Мотор Січі” товарів військового призначення для російської штурмової авіації. За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до Росії. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на понад 12 млрд грн.

Раніше у розслідуванні Bihus.Info йшлося про те, що Кононенко і Богуслаєв володіють у Росії компаніями “Борисфен”, “Лосиный остров”, ЦИАМ, “Авиаремонт-МС”, ВКМС та ВК-МС.