Олександр Лієв є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу, ексчиновника випустили з-під варти.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Назара Кульчицького.

“Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов’язання і надіслав ухвалу до СІЗО“, — говорить адвокат

Нагадаємо, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту Лієва до 8 квітня включно з правом внесення застави в розмірі 50 млн грн.