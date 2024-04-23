Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора Державного підприємства «Київська офсетна фабрика» за обвинуваченням у розтраті державного майна на майже 900 тис.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури

Зазначається, що держпідприємство «Київська офсетна фабрика» входить до сфери управління Міністерства фінансів України та є спеціалізованим поліграфічним підприємством з виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку.

Згідно з даними слідства, ексдиректор підприємства, діючи в інтересах третіх осіб, допустив реалізацію поліграфічної продукції підприємства за заниженою вартістю. Також слідчі встановили, що собівартість цієї продукції була вищою за ціну її реалізації.

«Керівник підприємства не забезпечив вжиття заходів, які б забезпечили високоефективну роботу підприємства та отримання прибутку, зокрема завдяки збільшенню вартості відпускної ціни продукції, що спричинило збитки підприємству на суму 900 тис. гривень», — коментують у пресслужбі прокуратури.

У Київській міській прокуратурі інформують, що ексочільнику підприємства загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.