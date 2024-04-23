Внаслідок ударів російських безпілотних літальних апаратів по Одесі у ніч на 23 квітня пошкоджено 58 квартир у 22 будинках. Четверо поранених внаслідок атаки перебувають у лікарнях, двоє з них – діти.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

“Наразі зафіксовано пошкодження 58 квартир в 22 будинках. Четверо людей перебувають у лікарнях, з них дві дитини 2011 та 2014 року”, – написав він.

Як повідомив мер Одеси, на місці працюють усі служби та структури.

Раніше голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок нічної дронової атаки росіян в Одесі постраждали дев’ятеро осіб, четверо із них – діти 12 і 9 років і двоє малюків, яким немає й року.