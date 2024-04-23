Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Про це повідомили на сайті БЕБ.

“Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби”, — йдеться у повідомленні.

Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.

В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані.

Наразі досудове розслідування триває, зазначають у Бюро економічної безпеки.