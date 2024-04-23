Про це повідомили на сайті БЕБ.
“Сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби”, — йдеться у повідомленні.
Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які ніби-то не були використані під час участі в азартних іграх.
В рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, який діє і сьогодні. Слід зазначити, що ухвалою суду компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані.
Наразі досудове розслідування триває, зазначають у Бюро економічної безпеки.
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