Колишній командувач НАТО Джеймс Ставрідіс закликав адміністрацію Байдена та законодавців не відмовляти Україні в допомозі у війні з Росією.

Про це пише The Hill.

Екскомандувач Альянсу впевнений, що метою російського президента Володимира Путіна є захоплення України й він “не зупиниться”, поки буде можливість це зробити.

“Питання в тому, де ми знаходимося сьогодні? Ми були в глухому куті, поки допомога США не почала закінчуватися, і в результаті росіяни зараз починають просуватися вперед, і ситуація не покращиться, якщо США не нададуть додатково 60 мільярдів доларів допомоги”, – наголосив Ставрідіс.

Також він зазначив, що “в контексті оборонного бюджету США, який становить близько 900 мільярдів доларів, 60 мільярдів доларів не є величезною сумою”.

Колишній очільник НАТО додав, якщо Україні не буде надано більше допомоги, то очільник Кремля “має всі шанси захопити більше території”. Також він порівняв цю ситуацію зі спостереженням за “зловмисним” нацистським лідером Адольфом Гітлером, який “просувається через Європу”.