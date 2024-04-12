Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема, агітатори від міністерства оборони РФ шукають медиків, снайперів та інших спеціалістів для використання в штурмових загонах.

Ув’язненим жінкам обіцяють грошову винагороду та можливість повернутися додому.

“Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими.

Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла”, — йдеться у повідомленні