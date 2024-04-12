Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема, агітатори від міністерства оборони РФ шукають медиків, снайперів та інших спеціалістів для використання в штурмових загонах.
Ув’язненим жінкам обіцяють грошову винагороду та можливість повернутися додому.
“Зауважимо, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, адже в тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими.
Проте в Україні їх чекає зовсім інша ситуація й багато хто з них замість свободи, потрапить до пекла”, — йдеться у повідомленні
- В окупованому Маріуполі Росія готує мобілізацію
- До 1 червня Росія планує додатково мобілізувати 300 тисяч осіб
- Мобілізація ворога: чому владі РФ не страшні протести, але вирішальна роль належить Путіну