Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Там він закликає до захоплення Києва та Харкова.
Також підозрюваний регулярно повторює тези російської пропаганди.
“Не асоціюючи себе з Україною, він отримав паспорт держави-агресора та цинічно похизувався цим у соціальних мережах”, – пише Офіс генпрокурора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.
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