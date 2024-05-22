Служба безпеки повідомила про підозру продюсеру та музиканту Юрію Бардашу. На початку повномасштабного вторгнення він утік до РФ, де поширює ворожу пропаганду.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Там він закликає до захоплення Києва та Харкова.

Також підозрюваний регулярно повторює тези російської пропаганди.

“Не асоціюючи себе з Україною, він отримав паспорт держави-агресора та цинічно похизувався цим у соціальних мережах”, – пише Офіс генпрокурора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.