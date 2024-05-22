Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Бардаш регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках власного Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів. Там він закликає до захоплення Києва та Харкова.

Також підозрюваний регулярно повторює тези російської пропаганди.

“Не асоціюючи себе з Україною, він отримав паспорт держави-агресора та цинічно похизувався цим у соціальних мережах”, – пише Офіс генпрокурора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

  • Народну артистку України засуджено до 10 років ув’язнення за колабораціонізм
  • Регіна Тодоренко отримала громадянство РФ
  • Одесит Джиган похизувався російським паспортом та проголосував за Путіна.