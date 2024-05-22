Агент російського ГРУ, який готував удари по енергетичній інфраструктурі України проведе за ґратами 15 років з конфіскацією майна. СБУ затримала його після прибуття на Рівненщину із Білорусі.

Про це повідомляє СБУ у Telegram-каналі.

Відомо, що СБУ затримала фігуранта у січні 2024 року, коли той намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами “маячків” окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Встановлено, що протягом трьох років – з 2014 до 2017 – іноземець перебував у складі терористичних угруповань “Л/ДНР” і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. На початку повномасштабного вторгнення Росії бойовик вступив до російської приватної військової компанії “Вагнер”, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.