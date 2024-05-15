Про це повідомляє пресслужба “ДТЕК” в Telegram .

Йдеться, що станом на 9:00 екстрені відключення скасовано в Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

“Енергетики повертають світло в усі домівки”, – повідомляють у компанії.

Водночас там просять українців продовжувати “розумно” споживати електрику.

“Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою”, – стверджують у “ДТЕК”.