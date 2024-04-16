Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 14 квітня подала виправлену декларацію за 2023 рік, у якій вказала дохід від ТОВ “Прома-тех”, пише Еспрессо.

Так, у декларації Маляр вказано, що вона отримала трохи більше як 101 тис. грн зарплати від ТОВ “Прома-тех”.

На сайті Youcontrol зазначено, що це підприємство має основним видом діяльності виробництво чавуну, сталі та феросплавів. Інші види діяльності – виробництво зброї та боєприпасів, механічне оброблення металевих виробів, виробництво військових транспортних засобів.

Бенефіціарами підприємства, зареєстрованого в Рівному, є Мельник Віктор Олександрович, Носов Олександр Григорович і Сич Дмитро Миколайович.

“Фінансова звітність компанії свідчить про те, що за 2023 рік підприємство отримало 561 млн грн доходу від реалізації продукції й 82 млн грн чистого прибутку, тоді як у 2022 році доходів не було взагалі”, – йдеться у повідрмленні.

Буквально нещодавно Маляр повідомляла, буцімто працює над інформаційними проєктами й має намір зняти фільм.

Журналісти “Слідства.Інфо” подзвонили Маляр і запитали про роботу на оборонному підприємстві.

“Я там більше не працюю, це було три місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ”, — відповіла вона.