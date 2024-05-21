Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі.
«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час», – відзначила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.
Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням.
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