Міністерство оборони спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Електронна черга запису вже працює у всіх ТЦК та СП країни в тестовому режимі.

«Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час», – відзначила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням.