А оновили свої дані станом на 21 травня онлайн через застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" 700 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Понад 1 000 000 успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. 700 000 успішних оновлень даних онлайн — це в десятки разів більше, ніж в ЦНАП та ТЦК разом взятих”, – йдеться у повідомленні.

Також в Міноборони розповіли, що наступні за кількістю оновлень є польський та німецький маркети.

Зазначається, що топ-3 маркети за кількістю оновлень після України: Польща — 1 727, Німеччина — 1 369, Канада — 443.

Нагадаємо, що станом на перший день запуску додатка, 18 травня, 150 000 громадян успішно авторизувались у Резерв+. Це новий мобільний застосунок для осіб, які мають військову повинність, є призовниками або ж резервістами.