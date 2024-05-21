Блогер Ігор Лаченков поділився знімком з додатка Резерв+, у якому він оновив дані військовозобов'язаного.

Ігор Лаченков, відомий блогер та волонтер, у своєму Telegram-каналі опублікував скриншот із застосунку Резерв +.

Там написано, що він перебуває на обліку. Зазначимо, що 14.06 Ігорю має виповнитись 25 років.

Нагадаємо, що начальник штабу бригади Національної гвардії України «Азов» Богдан Кротевич, згідно даних ТЦК перебуває у розшуку і має звання солдата.