Ігор Лаченков, відомий блогер та волонтер, у своєму Telegram-каналі опублікував скриншот із застосунку Резерв +.
Там написано, що він перебуває на обліку. Зазначимо, що 14.06 Ігорю має виповнитись 25 років.
Нагадаємо, що начальник штабу бригади Національної гвардії України «Азов» Богдан Кротевич, згідно даних ТЦК перебуває у розшуку і має звання солдата.
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