Кабінет міністрів виключив норму, згідно з якою медикині чи фармацевтки, які не стоять на військовому обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані.

Відповідні зміни Кабмін вніс постановою № 563.

Тепер усі медикині та фармацевтки мусять стати на військовий облік, якщо хочуть працювати.

Раніше ця норма передбачала, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, а також не перебували на військовому обліку, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Чинними залишаються норми, за якими керівники державних органів та підприємств повідомляють ТЦК про жінок, які в них працюють та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку.

Зазначається, що непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибути до ТЦК, щоб їх узяли на військовий облік.

Водночас жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями (крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком), беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах.