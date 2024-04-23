Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За звітами, це заступник директора Атакіщев Едуард та головний інженер Горбунов Андрій.

Попередньо вони працювали на Ростовській АЕС, а потім прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України й увійшли до керівного складу ЗАЕС.

“Там зловмисники займалися «інтегруванням» енергооб’єкта до структури «Росатома» та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи рф.

Також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати «контракти» з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови – погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів росії”, — йдеться в повідомленні.

Наразі їм оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, включаючи порушення законів та звичаїв війни та підбурювання до державної зради.

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