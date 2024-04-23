Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу щодо двох громадян РФ, які організували від’єднання Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми країни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За звітами, це заступник директора Атакіщев Едуард та головний інженер Горбунов Андрій.

Попередньо вони працювали на Ростовській АЕС, а потім прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України й увійшли до керівного складу ЗАЕС.

“Там зловмисники займалися «інтегруванням» енергооб’єкта до структури «Росатома» та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи рф. Також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати «контракти» з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови – погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів росії”, — йдеться в повідомленні.

Наразі їм оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, включаючи порушення законів та звичаїв війни та підбурювання до державної зради.