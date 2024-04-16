Атаки безпілотників на окуповану Запорізьку атомну електростанцію 7 і 9 квітня були ретельно спланованою операцією під прикриттям Російської Федерації.

Це Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, заявив на Радбезі ООН на засіданні 15 квітня.

Він зазначив, що ці атаки мали на меті відволікти увагу від основної проблеми — деокупації станції, і перетворити дискусії на штучно створені теми для звинувачень України.

“Те, що сталося на ЗАЕС 7 і 9 квітня 2024 року і після цього, було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації. Вона була спрямована на зміщення фокусу від першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній безпеці, а саме — деокупації станції”, — сказав Кислиця.

За словами Кислиці, з цією метою росіяни хочуть згодувати світу версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроектований таким чином, щоб витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіусу дії FVP-блоками, відзначив дипломат.

Він уточнив, що безпілотники призначені для ураження піхоти і невеликих транспортних засобів на відстані кількох кілометрів.

Він підкреслив, що така дезінформаційна кампанія, розгорнута Росією, також має на меті інструменталізацію присутності МАГАТЕ з пропагандистською метою.

Сергій Кислиця розкрив злочинні дії Росії щодо Запорізької атомної електростанції, вказавши, що ці дії порушили всі семь “невід’ємних основ ядерної безпеки МАГАТЕ” та більшість з п’яти принципів, що сприяють захисту станції.

Він підкреслив, що мілітаризація станції та прилеглих територій Росією залишається частиною її військової стратегії, використовуючи їх як прикриття для артилерійських ударів по населених пунктах на іншому березі Дніпра.

Кислиця наголосив на регулярних пострілах вихідного артилерійського вогню поблизу станції, зафіксованих міжнародною місією підтримки та сприяння в Запоріжжі. Він підтвердив присутність російської військової техніки та особового складу на станції, що підтверджено незалежними спостерігачами та МАГАТЕ.

Крім того, Кислиця зазначив, що Росія порушує ряд міжнародних резолюцій, ігноруючи рішення МАГАТЕ та Генеральної конференції МАГАТЕ, що є неприпустимим.

“У зв’язку з цим ми підтверджуємо, що єдиним виходом з нинішньої “дуже нестабільної” ситуації є повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це є ключовою передумовою для відновлення не лише ядерної безпеки, але й поваги до міжнародного права. Повернення станції під повний контроль України є єдиною гарантією ядерної та радіаційної безпеки”, — наголосив дипломат.

Україна, за словами Кислиці, робить все можливе, щоб забезпечити свою безпеку, але вона також закликає міжнародне співтовариство приєднатися до реалізації пропозиції Володимира Зеленського щодо відновлення ядерної та радіаційної безпеки.

“Невже хтось вірить, що країна, яка все ще відновлюється після найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Така ідея могла прийти в голову лише кремлівським пропагандистам, адже лише кремлівські пропагандисти відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил засипав українські міста”, — сказав постпред України.

Він також закликав партнерів з посиленням тиску на Росію шляхом запровадження санкцій проти сектору атомної енергетики.