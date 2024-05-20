Неупереджене розслідування МАГАТЕ підтвердило, що в Україні не було жодного факту використання ядерних матеріалів не за призначенням.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час відкриття міністерського сегмента Міжнародної конференції з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2024) у штаб-квартирі Агентства у Відні, передає “Укрінформ”.

“Коли з’явилися звинувачення у порушенні ядерної безпеки (в Україні – ред.), МАГАТЕ провело неупереджене та науково обґрунтоване розслідування. Ми встановили факти, що не було жодного використання ядерного матеріалу не за призначенням, тим самим розвіявши туман війни та розрядивши напружену ситуацію”, – сказав він.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що сім стовпів із забезпечення фізичної ядерної безпеки підкріплюються “величезними триваючими зусиллями МАГАТЕ з підтримки України”, у тому числі завдяки постійній присутності експертів МАГАТЕ на всіх українських атомних електростанціях, включаючи Запорізьку АЕС, яка знаходиться на лінії фронту.

Раніше кремлівська пропаганда та офіційні російські особи та установи неодноразово звинувачували Україну у нібито використанні ядерних матеріалів не за призначенням з метою створення так званої “брудної ядерної бомби”. На вимогу Росії навіть скликалося засідання Радбезу ООН для обговорення цих російських інсинуацій.