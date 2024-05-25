Сьогодні, 25 травня, росіяни влучили у будівельний гіпермаркет у Харкові. Відомо вже про 33 поранених та двох загиблих. Сам "Епіцентр" також прокоментував удар.

Про це йдеться у пості “Епіцентру” у Facebook.

“Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа”, — йдеться в повідомленні.

Також гіпермаркет повідомив, що вже відомо про двох загиблих працівників торгового центру.

“Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються”, — додав “Епіцентр”.

Зокрема у дописі йдеться про те, що знищений ТЦ Епіцентр у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 кв. м.

Нагадаємо, що вже повідомлялось, що пожежу в будівельному гіпермаркеті в Харкові вдалось локалізувати.