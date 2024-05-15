Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.
«Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії на користь України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом», – написав Цахкна.
Він додав, що ця ініціатива Естонії ще на крок наблизила Європу до створення прецеденту.
Раніше стало відомо, що постійні представники ЄС 8 травня погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України та її військового захисту від агресії РФ.
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