15 травня парламент Естонії проголосував за закон, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України.

Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.

«Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії на користь України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом», – написав Цахкна.

Він додав, що ця ініціатива Естонії ще на крок наблизила Європу до створення прецеденту.

Раніше стало відомо, що постійні представники ЄС 8 травня погодили використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України та її військового захисту від агресії РФ.