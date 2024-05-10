Естонія та інші союзники повинні бути відкритими до обговорення ідеї, яку висловив президент Франції Еммануель Макрон щодо можливості відправки військ НАТО в Україну.

Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Естонії, колишня постійна представниця Естонії при НАТО Кюлліке Сілласте-Еллінг.

“Ми повинні бути відкритими до ідей. Замість того, щоб весь час повідомляти про те, що ми не збираємося робити для допомоги Україні, ми повинні повідомляти те, що, вважаємо, ми повинні”, — сказала вона.

Про ідею Макрона Сілласте-Еллінг додала, що наскільки їй відомо, зараз не ведеться жодної активної діяльності у цьому напрямку чи її планування.

“Але для нас у будь-якому випадку усі варіанти “на столі”, ми відкриті для розгляду різних варіантів”, — додала Сілласте-Еллінг.

Можливо, йтиметься не про “безпосередній бій з росіянами”, але про навчання або певні спеціальні завдання, додала представниця.