У Люксембурзі відбулося друге засідання Керівної групи ІТ-коаліції, в якому взяли участь представники 11 держав-учасниць, семи спостерігачів, Європейського союзу та НАТО.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.

“Під час зустрічі учасники ознайомилися зі статусом поточних закупівель і пріоритетів на 2024 рік. Працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. Ця дорожня карта дозволяє краще координувати та планувати внески учасників”, — зазначається у повідомленні.

Також керівники ІТ-коаліції створили чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою. Декілька держав, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески.

Представниця Міноборони Катерина Черногоренко наголосила, що всі внески партнерів сприяють закриттю критичних потреб українських військових та ІТ-інфраструктури. Також запрошено більше держав приєднатися до цієї ініціативи та продовжити підтримку.

Заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон підкреслила важливість ІТ-коаліції як частини підтримки України, оскільки вона допомагає зміцнити технологічну перевагу на полі бою.

“З часу останньої зустрічі Керівної групи у лютому, нам вдалося прискорити процеси закупівель. Ми розмістили перші замовлення, та перші поставки вже в дорозі. Технології можуть змінювати гру і мати прямий вплив на операції”, — підсумував директор з питань озброєння Люксембургу Гі Хоффман.

ІТ-коаліція – це спеціальна група держав, яка надає підтримку в сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки в межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу.