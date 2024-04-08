Про це повідомляє Київстар.
У 2023 році інвестиції Київстару зросли на 6,8% у порівнянні з попереднім роком і склали 6,364 мільярда гривень, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки.
Практично на всій підконтрольній території понад 95% населення має доступ до послуг швидкісного мобільного інтернету, а в деяких областях покриття 4G складає майже 100%.
Завдяки інвестиціям компанії територія покриття мережі 4G значно збільшилась, зокрема у Київській області, Дніпропетровській, Одеській та інших регіонах.
“Важливим фокусом роботи Київстару є енергонезалежність мережі. У цей проєкт компанія інвестувала понад 1 мільярд гривень.
За ці кошти придбано дизель-генератори для ключових сайтів мережі, забезпечено резервним живленням усі визначені РНБО важливі об`єкти, на базових станціях встановлено понад 100 тисяч нових акумуляторів, які забезпечать до 4 годин роботи обладнання без використання електроживлення”, — повідомляє Київстар.
Київстар також планує інвестувати в Україні 600 мільйонів доларів США в найближчі три роки для відбудови інфраструктури в деокупованих населених пунктах і розвитку нових технологій зв’язку.
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