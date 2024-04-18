Український бренд розкритикували за вишиванку на честь Армії Крайової, яка воювала проти УПА та брала участь в етнічних чистках українського та литовського населення.

Бренд ETNODIM прокоментував випуск вишиванки, яка була присвячена польській Армії Крайова, яка воювала проти УПА та відома етнічними чистками українців. Після хвилі суспільної критики команда бренду прибрала інформацію про вишиванку з сайту та зняла її з продажу, а у сторіс повідомила, що “припустилася одніє помилки”.

На випуск вишиванки звернув увагу у соцмережах член правління Національного українського молодіжного об’єднання Олег Слабоспицький.

“Історія приховує у собі багато болю. І коли ми говоримо про минуле, чиїсь символи боротьби можуть

бути нашою раною. Символ зображений на одній із сорочок саме такий. Осмислюючи цей досвід, ми хочемо сказати, він не повинен бути на вишиванці. На початку повномасштабного вторгнення зародилася ідея проекту “Свобода ніколи не безкоштовна”. Його мета вдячність країнам, які стали з нами пліч-о-пліч у протистоянні з ворогом. Під час створення сорочок проводилася серія досліджень та опитувань, на основі яких розроблялися дизайни. Серед десятків символів ми припустилися однієї помилки і готові її виправити, – йдеться у заяві бренду. – Ми вдячні воїнам легіону за їхню позицію та захист наших кордонів. Ми хочемо гідно презентувати голос України у світі, який каже: “Кожен, хто захищає нашу державу сьогодні, один із нас”. Історія творить нові символи. Боротьба продовжується. Єдність – це частина нашої волі. Слава Україні та подяка Героям“.

У колекції, яка була створена спільно із ГУР МОУ, також представлені чоловічі та жіночі вишиті сорочки та сукні із символікою народів США, Великобританії, Латвії, Естонії, Литви, Франції, Німеччини та Канади. Кошти від продажу вишиванок буде направлено на придбання засобів зв’язку для воїнів Міжнародного легіону ГУР МОУ.

Армія Крайова – підпільні збройні сили польського підпілля, які були сформовані у 1939 році та підпорядковувалися польському еміграційному уряду в Лондоні. Це одна з найчисленніших і найорганізованіших “підпільних армій” тодішньої Європи. Вона відома вбивствами громадянського українського населення на Волині та брала участь в етнічних чистках литовського та польського начелення.