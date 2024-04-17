Про це в коментарі Суспільному сказав економіст Олег Пендзин.

Через блокаду україно-польського кордону товари, які йшли на експорт у Європу, зараз осідають в Україні, тому немає дефіциту товарів.

За його словами, порівняно з квітнем минулого року яйця подешевшали майже на 35 %. Дешевшими стали також олія, цукор і борошно.

«Якщо такими темпами ми будемо йти до Великодня, то в нас Великодній кошик, ми вже приблизно почали рахувати, буде дешевшим, ніж в минулому році», — сказав Пендзин.