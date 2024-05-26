Про це пише ДСНС.
Евакуйованих людей зустріли рятувальники, волонтери та соціальні працівники, які надали допомогу дітям і дорослим. Співробітники ДСНС допомогли їм зійти з потягу, перенести речі до автобуса та надали моральну підтримку тим, хто цього потребував.
Нагадаємо, що евакуація з Харківщини, особливо Вовчанської громади та селищ поблизу, досі триває.
Зазначено, що співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують перевозити людей у безпечні місця.
Відомо, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення, там, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.
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