Сьогодні, 26 травня до Волині прибув ще один евакуаційний потяг, який їхав з Харківщини.

Про це пише ДСНС.

Евакуйованих людей зустріли рятувальники, волонтери та соціальні працівники, які надали допомогу дітям і дорослим. Співробітники ДСНС допомогли їм зійти з потягу, перенести речі до автобуса та надали моральну підтримку тим, хто цього потребував.

Нагадаємо, що евакуація з Харківщини, особливо Вовчанської громади та селищ поблизу, досі триває.

Зазначено, що співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують перевозити людей у безпечні місця.

Відомо, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення, там, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон.