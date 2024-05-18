Про це повідомляє начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Наразі на території Донеччини постійно відбуваються обстріли з боку російських військ. Цивільні жителі щодня стають жертвами ворожих атак, а їх житлові та адміністративні будинки, енергетичні та інфраструктурні об’єкти руйнуються. Лінія фронту на Донецькій області має найбільшу протяжність – близько 300 кілометрів.

“Приблизно об 11.00 місто обстріляли. Касетний снаряд. На щастя, без жертв. Вибух стався на околицях міста, мікрорайон Черевківка. Тримаємось. Ми разом. Бережіть себе”, – сказав у відео Вадим Лях.

Нагадуємо, що зараз відбуваються запеклі бої на Харківщині, українським військовим доводиться продовжувати стримувати наступ ворога, не маючи достатньо боєприпасів для цього. У той же час, Росія здатна випускати в 10 разів більше артилерійських снарядів.

Росіяни також зазнають великих втрат, але їх більше. Припускається, що Росія розмістила біля кордону понад 30 000 військових. Україна на цій ділянці фронту відстає не лише за кількістю людей, але й за зброєю.