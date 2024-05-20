Україна таємно перемістила додаткові військові сили під Харків за кілька днів до того, як росіяни вдруге спробували прорватися до міста 10 травня.

Про це пише Sky News.

“Ми били танки на кордоні… це вже була справжня війна”, – розповів один із бійців, чия бригада захищала місто Куп’янськ.

Перекидання сил підтвердив військовий, який також зазначив, що такі дії були спрямовані на посилення оборонних позицій Збройних сил України.

Це свідчить про те, що Україна попередньо готувалася зібрати сили для протистояння збільшенню російських військ вздовж свого північно-східного кордону. Однак ці зусилля виявилися недостатніми.

Згідно з іншим джерелом, Sky News, після початку наступу Росії ситуація стабілізувалася, але не відомо, як довго це може тривати.