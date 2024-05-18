Про це пише Харківська обласна прокуратура.
У повідомленні зазначається, що автівка, рухаючись до безпечного місця, попала під ворожий обстріл.
На місці загинули 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка. Ще двоє пасажирів, серед яких дружина водія, отримали поранення.
Прокуратура області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі правоохоронці вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
Нагадаємо, що досі триває евакуація людей з міста Вовчанськ. Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують перевозити людей у безпечні місця. За даними МВС, загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області евакуйовано вже понад 9900 жителів.
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