Тайсон Ф’юрі, з рекордом 34 перемоги, 1 нічия та 1 поразка (24 перемоги нокаутом), запрошує Олександра Усика, новоспеченого чемпіона світу у суперважкій вазі з бездоганним рекордом 22-0 (14 перемог нокаутом), провести час з сім’ями на батьківщині в Україні.

Ф’юрі висловив цю пропозицію Усику відразу після завершення їхнього поєдинку.

“Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі. Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести відпустку з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною”, — сказав Ф’юрі. “Без проблем, друже”, — відповів Усик.

На наступній пресконференції Тайсон поділився своїми думками про бій, висловлюючи задоволення своїм виступом.

Хоча Ф’юрі вдарив суперника більше разів, Усик виявився більш точним у своїх ударах. Після бою Усик тимчасово відправився до лікарні, але згодом повернувся на ринг, щоб відповісти на запитання преси. В кінці пресконференції, згадуючи свого недавно померлого батька, новий абсолютний чемпіон не зміг стримати сліз.