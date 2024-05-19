Станом на зараз немає підтвердження щодо серйозних травм.

Про це повідомляє Суспільне.

Український боксер став абсолютним непереможеним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, здобувши перемогу історичного масштабу. У поєдинку за це звання він переміг британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів. Це була перша поразка у професійній кар’єрі для Ф’юрі, тоді як Усик залишився непереможним.

Протягом всього поєдинку Олександр здійснив 170 точних ударів по своєму супернику, тоді як Тайсон – 157. У пізніх раундах обличчя британця було сильно пошкоджене, з середини бою катмен Усика почав активно працювати над розсіченням брів українця.

Олександр Усик не з’явився на пресконференцію після поєдинку. За словами Тайсона Ф’юрі, українця підозрюють у переломі щелепи, тому він поїхав до лікарні.

Промоутер Олександр Красюк підтвердив, що чемпіон Олександр Усик відвідав лікарню за рекомендацією лікаря для проведення кількох рентгенів. Цю інформацію він оголосив на пресконференції, на яку прийшов замість Усика. Красюк зазначив, що не було підозри на перелом щелепи, а занепокоєння виникло через одну з давніх травм Усика.

Оновлень щодо стану свого здоров’я, прибувши на пресконференцію,Олександр Усик не давав.