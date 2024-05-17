Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, висловив підтримку компаніям Glovo і Favbet у ситуації з бронюванням співробітників, наголошуючи на високому рівні кваліфікації їхніх працівників.

“Це не просто кур’єри чи геймери, але спеціалісти вищого рівня, такі як архітектори, розробники, девопси”, – зазначив він.

Він також повідомив, що в Україні 700 000 осіб мають бронь від мобілізації, з яких 4000 працюють у ІТ-секторі. Згідно з наказом, який спричинив громадське обурення і був анульований першим віцепрем’єром Юлією Свириденко, було надано броню 54 фахівцям з різних компаній:

11 осіб з ТОВ “Гловоапп Україна” (Glovo);

15 осіб з ТОВ “Фавбет Тек” (комп’ютерне програмування та розробка ігор);

6 осіб з ДП “ССМ” (рекламне агентство);

15 осіб з ТОВ “Віза Україна” (ІТ та консультаційні послуги);

1 особа з ТОВ “Агрі Чейн” (частина агрохолдингу “Астарта”);

6 осіб з ТОВ “КОРТ” (виробництво військової техніки та радіоелектроніки).

Федоров нагадав, що для отримання броні компанії мають відповідати критеріям, встановленим урядовою постановою №76, які включають: середню зарплату на підприємстві, яка перевищує середню зарплату в регіоні за IV квартал 2021 року; відсутність заборгованості з ЄСВ; сплату понад 1,5 млн євро податків до державного та місцевого бюджетів за рік; надходження понад 32 млн євро за останній рік; статус резидента Дія.City; важливість для національної економіки.

Він також зазначив, що до Дія.City входять не тільки ІТ-компанії, а й розробники оборонних технологій, і що кожен бізнес, який підтримує робочі місця та сприяє стабільності життя в країні, є важливим.