Через війну в Україні пошкоджень зазнали 25% фіксованих мереж, а також 4,3 тис. базових станцій мобільних мереж.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

«На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено – це факт. Знищено або пошкоджено понад 4 тисячі станцій мобільного зв’язку», – сказав Федоров на презентації електронних комунікацій до 2030 року.

Серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, він виділив кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати через проєкти USAID допомогли відновити понад 11 тис. км телеком-мереж і повернути інтернет майже 1300 провайдерам в Україні.