Після замаху на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, фермери в Чехії вирішили скасувати заплановану на наступний тиждень акцію протесту в Празі.

Про це повідомляє RPI.

Протест чеських аграріїв, запланований на 22 травня у Празі, був відкладений. Організатори мітингу заявили, що їхня мета – розрядити ситуацію та сприяти стабілізації після замаху на Фіцо. Нову дату демонстрації поки не оголошено.

Президент палати, Ян Долежал, повідомив, що нова дата буде визначена після перемовин з міністрами сільського господарства і фінансів Чехії. Міністр сільського господарства Чехії, Марек Виборни, привітав рішення фермерів відкласти протест, називаючи його логічним та відповідальним.

“Я вважаю, що це сприятиме стабілізації ситуації та зниженню напруженості і у Чеській Республіці”, – наголосив міністр.

Спочатку 22 травня до Праги мало прибути близько 1000 одиниць сільськогосподарської техніки, що на 40% перевищує кількість, яка брала участь у попередній акції два місяці тому. Фермери знову намірені висловити своє незадоволення станом сільського господарства в країні.