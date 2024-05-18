У столиці Киргизстану Бішкеку з вечора п'ятниці, 17 травня, до ранку суботи відбулися сутички між місцевими мешканцями та іноземцями. Бійка, яка сталася в хостелі, спричинила заворушення. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє 24.kg

У ніч з 17 на 18 травня у Бішкеку 29 осіб звернулися за медичною допомогою до бригад швидкої допомоги. З них 15 осіб було доставлено до міської лікарні швидкої допомоги та Національного шпиталю, а решта отримала допомогу на місці. Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров’я Киргизстану.

Наразі відомо, що 18 травня у Міській лікарні швидкої медичної допомоги перебувають два пацієнти з діагнозом закритої черепно-мозкової травми і струсом головного мозку. Стан хворих оцінюється як задовільний. Один з постраждалих після надання медичної допомоги був відправлений на амбулаторне лікування. До Національного шпиталю було доставлено 12 постраждалих з різними травмами, після надання медичної допомоги на амбулаторне лікування було відправлено 11 осіб.

Постраждалий громадянин Пакистану, якому діагностовано перелом щелепи, готується до операції.

У Бішкеку вчора ввечері 17 травня відбувся стихійний протест проти іноземців, який тривав до ранку 18 травня. Приблизно 1 тисяча людей вийшла на вулиці міста. За інформацією, що поширюється у соціальних мережах, заворушення спричинило напад на гуртожиток зі студентами-іноземцями. Молоді люди зібралися на вулиці Чуй-Курманжан Датка через конфлікт з іноземцями в хостелі. Вони вимагали покарати їх та вирішити проблему незаконної міграції.