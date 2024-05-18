Українські далекобійники у перший день дії нового закону про мобілізацію влаштували масштабну акцію протесту, заблокувавши рух трасою Київ-Одеса. Відомо, що на цю мить, велика кількість фур зупинилася на стику Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей.

Один з учасників акції записав відеозвернення, яке зараз поширюється в мережі, зокрема у Telegram-каналі “Одесса Info”.

Чоловік повідомив, що водії протестують проти діяльності влади, а саме проти “драконівських законів напівлегітимної “зеленої” влади”, ймовірно маючи на увазі про Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, який від сьогодні вступ у дію.

За словами водія, у страйку беруть участь далекобійники практично з усіх регіонів країни.

“Хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, івано-франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів… Напевно немає такої області з якої тут машини не стоять. Хлопці радо відгукнулися на цей страйк, щоб нас хоч трошки почули”, — розповів далекобійник.