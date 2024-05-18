Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що країна буде рішуче захищати свої території, оскільки відбувається зростання напруженості у відносинах з Китаєм через територіальні суперечки в Південнокитайському морі.

Про це повідомляє Reuters.

Філіппінська сторона буде строго дотримуватись міжнародних законів і правил у захисті свого територіального суверенітету.

“Ми будемо рішуче захищати те, що належить нам”, – про це наголосив Маркос у своїй промові перед випускниками військової академії.

Було зазначено, що в діях філіппінців проти порушників, які зневажають територіальну цілісність країни, уряд Філіппін керуватиметься законом і відповідальністю члена міжнародного співтовариства.

Президент не уточнив, які країни є порушниками, але основні територіальні конфлікти Філіппін відбуваються з Китаєм щодо контролю над великими районами в Південнокитайському морі. Останнім часом, під час зіткнень біля спірних мілин і острівців, китайська берегова охорона все частіше використовує водомети проти філіппінських суден, що призводить до поранень членів їх екіпажів та пошкоджень майна, що Філіппіни називають “небезпечними маневрами”.

Нагадаємо, що Китай претендує на практично всю територію Південнокитайського моря, через яку щорічно проходить морська торгівля на суму $3 трильйони. Це спірна територія, яку контролюють Філіппіни, Бруней, Малайзія, Тайвань і В’єтнам. Незважаючи на рішення Міжнародного суду в Гаазі від 2016 року, яке визнало непідтвердженими територіальні претензії Китаю, Пекін продовжує ігнорувати це рішення.