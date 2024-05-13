Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.
Зазначається, що південнокорейська Національна розвідувальна служба (NIS) активно відслідковує можливість незаконного постачання ракетних компонентів до Росії.
Згідно із звітом агентства Yonhap, раніше NIS повідомляла, що Північна Корея, ймовірно, передавала до Росії зброю, яка була виготовлена у 1970-х роках.
Фотографії, опубліковані українською стороною, на яких було помічено корейські написи на частинах ракет, підтверджують ці спостереження.
За експертними оцінками, ці збройні компоненти можуть бути частиною 122-мм снарядів для реактивної системи залпового вогню.
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