Під час робочої поїздки у Дніпро було оголошено про виділення коштів, в межах 3,2 млрд. грн., завдяки економічній платформі "Зроблено в Україні".

Про це повідомили на офіційному сайті Президента України.

Володимир Зеленський подякував підприємцям за те, що вони залишаються в Україні, підтримують економіку та забезпечують робочі місця, незважаючи на повномасштабну агресію Росії. Він також наголосив на важливості посилення протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури.

“Дякую за віру в Україну! Захищаючи економіку, ви також захищаєте нашу державу. Безумовно, передусім це Збройні Сили України, але також і підприємства, які дають змогу і підтримувати наші ЗСУ, і давати можливість жити цивільному населенню. Жива економіка – це жива держава, яка спроможна захищати себе”, – сказав Зеленський.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що цього року Дніпропетровській області виділено понад 3,2 млрд грн за всіма програмами підтримки. Чим активніше підприємства регіону подаватимуть заявки на відповідні програми, тим більше коштів вони отримають. Кошти виділяються як на нові програми, так і на вже знайомі бізнесу.

“Жива економіка – це жива держава, яка спроможна захищати себе”, – додав Президент.