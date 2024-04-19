Президент України Володимир Зеленський відвідав місце російського удару у Дніпрі. Там він де нараду щодо посилення захисту області.

Про це повідомляється в Telegram президента.

“Дніпро. Нарада щодо ситуації в області, захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Доповіді щодо об’єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики”, — йдеться в повідомленні українського лідера.

За словами Зеленського, він особисто подякував рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного обстрілу Дніпра..

“Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України”, — повідомив президент.

Вранці 19 квітня російські вйська обстріляли ракетами Дніпро та область. Наразі відомо про семерих загиблих, серед них дві дитини. Постражали 35 людей. Окрім житлового будинка, у Дніпрі пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.