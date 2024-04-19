Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Маленький 6-річний хлопчик залишився один, загинула вся його родина. Від російської ракети у Синельниковому сьогодні загинули його мама, бабуся, старша сестра 14 років і 8-річний брат. Батько помер ще рік тому. Дитина зараз знаходиться у нашій обласній лікарні”, — написав він.

За словами Лукашука, у дитини осколкові поранення щелепи, опіки та струс. Медики стабілізували стан хлопчика. Наразі його життю нічого не загрожує.

Лукашук повідомив, що у дитини залишилась тітка, яка буде оформлювати опікунство.

Вранці 19 квітня російські вйська обстріляли ракетами Дніпро та область. Наразі відомо про семерих загиблих, серед них дві дитини. Постражали 35 людей. Окрім житлового будинка, у Дніпрі пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне підприємство.