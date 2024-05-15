Про це пише Reuters.
“Фінів, які пройшли військову службу у прикордонній службі, зможуть за виняткових обставин залучати до патрулювання кордону країни із Росією”, — стверджує Reuters.
Цей законопроєкт очікується незабаром надати на голосування у парламенті, який контролює проурядова більшість. Фінляндія вважає, що Росія використовує мігрантів як інструмент для дестабілізації НАТО.
“Наприкінці минулого року Фінляндія закрила свій 1340-кілометровий кордон із Росією на тлі зростання кількості перетинів громадянами третіх країн, на кшталт Сирії та Сомалі.
Близько 1300 шукачів притулку перетнули кордон з Росії до Фінляндії минулого року у порівнянні із менш, ніж 40 цього року після закриття кордону”, — йдеться у матеріалі.
Уряд Фінляндії вважає, що цей “гібридний напад Росії” може відбутися знову в будь-який момент, тому необхідно бути готовими на всіх рівнях.
Тому Гельсінки не лише хочуть збільшити кількість людей, яким дозволено патрулювати кордон, а й працюють над новим законом, що дозволить негайно депортувати шукачів притулку, відхиляючи їх прохання про надання статусу біженців.
Подібні заходи також розглядаються і в інших країнах, наприклад, в Польщі, де планується зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю, а також можливе будівництво другої лінії загородження.
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