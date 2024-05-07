Під час зустрічі у Копенгагені прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та глава уряду Данії Метте Фредеріксен висловили спільну стурбованість щодо дій Росії.

Про це повідомляє Yle.

На спільній пресконференції вони високо оцінили відносини між двома країнами та висловили підтримку членства Фінляндії в НАТО як нову можливість для співробітництва.

Одночасно обидва прем’єри висловили занепокоєння щодо заяв РФ про можливі атаки на європейські країни.

Фредеріксен підкреслила, що такі загрози не вплинуть на підтримку України, але Європі варто бути усвідомленими щодо цього.

«Росія прагне нашкодити європейським країнам всіма можливими способами», – зазначив Орпо.