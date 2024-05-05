Уряд Фінляндії має намір якнайшвидше побудувати на своїй території завод із виробництва тротилу, аби надолужити дефіцит боєприпасів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та просить допомоги в НАТО.

Про це повідомляє Yle.

Наразі дефіцит тротилу та інших вибухових речовин у Європі “вважається майже критичним”. Єдиний тротиловий завод ЄС, що розташований у Польщі, має недостатні обсяги виробництва для задоволення високого попиту.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підтвердив виданню інформацію про те, що країна продовжує будівництво заводу з виробництва вибухівки тротилу.

“Потрібно значно більше виробництва вибухівки. Тому ми також повинні серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості в цьому”, — сказав Хаккянен.

Він зазначив, що діалог про будівництво тротилового заводу ведеться з бізнесом, приватними інвесторами та ринком ОПК. Відповідне рішення, за словами посадовця, потрібно ухвалювати зараз, щоб виробництво тротилу могло розпочатися через рік-два.

“Той, у кого першими закінчаться боєприпаси і сировина для них, програє. Той, у кого їх буде достатньо, може виграти війну”, — підкреслив Хяккянен.