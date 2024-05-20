Про це повідомляє Reuters.
Видання зазначає, що це рішення може змусити Гельсінкі тимчасово порушити свої міжнародні зобов’язання.
Орпо заявив, що пропозиція буде передана до парламенту для розгляду у конституційному комітеті.
“Оскільки це питання є у компетенції Росії — хто, звідки і коли приїжджає до фінського кордону — ми не можемо цього допустити. Тому ми повинні посилити наше законодавство.
У Росії все ще залишаються тисячі людей… які чекають на можливість дістатися фінського кордону”, — сказав Орпо журналістам.
Правляча коаліція в Фінляндії пропонує законопроєкт, який визнає, що відправлення мігрантів назад до Росії без розгляду їхніх заяв про притулок буде порушенням міжнародних зобов’язань у галузі прав людини, проте каже, що застосування цього закону буде обмеженим і тимчасовим.
Згідно з законопроєктом, прикордонні органи матимуть право відправляти назад шукачів притулку, що перетинають кордон з Росією, з використанням або без застосування сили.
Однак ця норма не поширюватиметься на дітей та людей з обмеженими можливостями, і Фінляндія продовжить приймати їхні заяви про притулок.
Для прийняття законопроєкту необхідно отримати підтримку п’яти шостих голосів у парламенті, що є високим бар’єром. Тому, зазначає видання, є сумніви, що буде документ підтриманий.
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