Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив намір внести зміни у законодавство, щоб дозволити прикордонним службам блокувати осіб, які шукають притулок та намагаються в'їхати з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що це рішення може змусити Гельсінкі тимчасово порушити свої міжнародні зобов’язання.

Орпо заявив, що пропозиція буде передана до парламенту для розгляду у конституційному комітеті.

“Оскільки це питання є у компетенції Росії — хто, звідки і коли приїжджає до фінського кордону — ми не можемо цього допустити. Тому ми повинні посилити наше законодавство. У Росії все ще залишаються тисячі людей… які чекають на можливість дістатися фінського кордону”, — сказав Орпо журналістам.

Правляча коаліція в Фінляндії пропонує законопроєкт, який визнає, що відправлення мігрантів назад до Росії без розгляду їхніх заяв про притулок буде порушенням міжнародних зобов’язань у галузі прав людини, проте каже, що застосування цього закону буде обмеженим і тимчасовим.

Згідно з законопроєктом, прикордонні органи матимуть право відправляти назад шукачів притулку, що перетинають кордон з Росією, з використанням або без застосування сили.

Однак ця норма не поширюватиметься на дітей та людей з обмеженими можливостями, і Фінляндія продовжить приймати їхні заяви про притулок.

Для прийняття законопроєкту необхідно отримати підтримку п’яти шостих голосів у парламенті, що є високим бар’єром. Тому, зазначає видання, є сумніви, що буде документ підтриманий.