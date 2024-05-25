Країни Балтії, Польща, Фінляндія і Норвегія уклали угоду про створення "стіни з дронів", яка дозволить захищати зовнішні кордони держав за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє LRT.

Литва має в планах посилити охорону кордону за допомогою безпілотників. У Службі охорони держкордону Литви створено підрозділ БПЛА, ведуться закупівлі додаткових безпілотників та антидронових систем.

“Це абсолютно нова річ – «стіна з дронів» від Норвегії до Польщі, метою якої буде захист нашого кордону за допомогою дронів та інших технологій. Не лише за допомогою фізичної інфраструктури, систем спостереження, але і з використанням дронів та інших технологій, які б дозволили нам захищатися також від провокацій з боку недружніх країн та запобігати контрабанді”, – сказала Білотайте, міністерка внутрішніх справ Литви.

Міністерка не робила припущень щодо того, коли буде реалізована ця ідея. За її словами, “стіну з дронів” можна створити за рахунок коштів Євросоюзу. Білотайте також додала, що на зустрічі було досягнуто домовленостей про організацію спільних навчань з евакуації в державах регіону.